В Славянске спасатели деблокировали пассажира из искореженного авто после ДТП

В Славянске произошла авария. Фото: ГСЧС

В понедельник, 9 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие в прифронтовом городе Славянск Донецкой области. Спасатели деблокировали пострадавшего из авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В Славянске в результате столкновения легкового автомобиля с опорой столба мужчина зажал внутри салона автомобиля», — говорится в сообщении.





На месте происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину из изуродованного автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

