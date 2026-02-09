Российский дрон ударил по АЗС в Краматорске: возник масштабный пожар, загорелись машины и резервуар с газом

Последствия удара по АЗС в Краматорске. Фото: Краматорская ГВА

9 февраля российские войска ударили по АЗС в городе Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, загорелись четыре легковых автомобиля и резервуар с пропан-бутаном.



«Спасатели потушили пожар и факельное горение резервуара для хранения сжиженного газа. Общая площадь пожара – 120 квадратных метров. На данным момент информация о пострадавших не поступала», – отметил спикер ГСЧС Донетчины.



Глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко рассказал, что в период с 14:35 по 14:50 по АЗС и частному сектору ударили два беспилотника.

Напомним, что ночью 6 февраля российский дрон ударил по рынку в Краматорске, в результате чего возник масштабный пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко