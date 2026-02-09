В Запорожской области ВСУ зачистили село, о «захвате» которого заявили в Минобороны РФ

Зачистка Придорожного. Фото: кадр из видео

33-й штурмовой полк ВСУ провел зачистку села Придорожное Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным аналитиков, сейчас в селе нет ни одного оккупанта.



В пресс-службе 33-го ОШП рассказали, что Россия уже заявила о якобы «захвате» Придорожного.



«Враг, как всегда, «зарисовывает свои карты в кредит», а затем в желании догнать «достижения» отправляет туда ДРГ, чтобы те установили тряпку. Результат таких «фотосессий» один – вражеская ДРГ уничтожена, над Придорожным развевается флаг Украины. Придорожное было и остается под контролем Сил обороны Украины», – отметили военные.



2 февраля в Минобороны РФ заявили, что российские войска якобы «продвинулись в глубину» и «взяли под контроль» это село.

Напомним, что в «Азове» показали, как зачистили село Золотой Колодезь под городом Доброполье Донецкой области. В плен попали почти 20 военных РФ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко