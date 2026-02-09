ВСУ поразили 6 тысяч FPV-дронов в Ростове и пункт управления оккупантов в Курской области

В ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области РФ поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, по результатам предварительных поражений, в частности состава БпЛА в районе города Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими.



«Уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками», — говорится в сообщении.



Также на оккупированной части Херсонской области, в районе поселка Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов россиян.



Ранее мы писали, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о серии успешных ударов по военным объектам ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, а также на территории РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

