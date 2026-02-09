Экс-глава «Партии регионов» Ефремов получил российское гражданство

Ефремов получил российский паспорт. Фото: LIGA.net

Бывший украинский депутат и глава Луганской ОГА (2010-2014) и экс-глава фракции «Партия регионов» Александр Ефремов, который получил подозрение в государственной измене, получил российский паспорт. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы» («Радио Свобода»).



Ефремов получив паспорт 22 декабря в 2022 году. Он использовал его для обслуживания счета в «Сбербанке», посещения фитнес-центров и получения пенсионных выплат в РФ.

Федеральная налоговая служба РФ учитывает индивидуальный номер налогоплательщика Александра Ефремова, привязанный к его паспорту гражданина РФ.

18 марта 2022 года Александр Ефремов покинул Украину железной дорогой через контрольно-пропускной пункт «Чоп (Страж)» на границе со Словакией. В России Ефремов регистрировал свое место жительства по адресу двух столичных апартаментов. В частности, это Москва, Чапаевский переулок, 3. Это данные по утечкам из базы частной медицинской лаборатории «Гемотест» за 2021 год.



По этому адресу расположен элитный жилой комплекс «Триумф-Палас» – второй по высоте небоскреб в России после «Москва Сити». Экс-регионал зарегистрировал на себя и свою семью элитную недвижимость на сумму более 4 миллионов долларов.



В Украине 69-летнего Ефремова обвиняют в содействии созданию «Луганской народной республики», захвате административных зданий в 2014 году и государственной измене.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

