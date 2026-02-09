Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Экс-глава «Партии регионов» Ефремов получил российское гражданство
09 февраля 2026, 18:50

Экс-глава «Партии регионов» Ефремов получил российское гражданство

Ефремов получил российский паспорт. Фото: LIGA.net Ефремов получил российский паспорт. Фото: LIGA.net

Бывший украинский депутат и глава Луганской ОГА (2010-2014) и экс-глава фракции «Партия регионов» Александр Ефремов, который получил подозрение в государственной измене, получил российский паспорт. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы» («Радио Свобода»).

Ефремов получив паспорт 22 декабря в 2022 году. Он использовал его для обслуживания счета в «Сбербанке», посещения фитнес-центров и получения пенсионных выплат в РФ.

Федеральная налоговая служба РФ учитывает индивидуальный номер налогоплательщика Александра Ефремова, привязанный к его паспорту гражданина РФ.

18 марта 2022 года Александр Ефремов покинул Украину железной дорогой через контрольно-пропускной пункт «Чоп (Страж)» на границе со Словакией. В России Ефремов регистрировал свое место жительства по адресу двух столичных апартаментов. В частности, это Москва, Чапаевский переулок, 3. Это данные по утечкам из базы частной медицинской лаборатории «Гемотест» за 2021 год.


По этому адресу расположен элитный жилой комплекс «Триумф-Палас» – второй по высоте небоскреб в России после «Москва Сити».  Экс-регионал зарегистрировал на себя и свою семью элитную недвижимость на сумму более 4 миллионов долларов.

В Украине 69-летнего Ефремова обвиняют в содействии созданию «Луганской народной республики», захвате административных зданий в 2014 году и государственной измене.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Александр Ефремов
Прочее
Партия регионов
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
22:46
Лишили домов и выдали за гуманитарную миссию: беженцев Донбасса завезли в Мелитополь
16:55
На оккупированных территориях Украины впервые будут «выбирать» депутатов в Госдуму РФ
16:45
Оккупационные власти Луганщины судят бойца ВСУ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
19:16
Более тысячи пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ (обновлено)
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
все новости
23:59
Украинскому скелетонисту запретили выступать в шлеме с изображениями погибших спортсменов
23:27
В ВСУ ответили, окружены ли полностью украинские войска в Мирнограде
23:07
«Шахед» ударил по Краматорску: повреждены дома
22:21
Украинские войска отбили наступление на Покровском направлении: командование РФ бросило значительные силы
21:51
В правительстве предупредили о сложных графиках отключений света в Украине. Что известно
21:27
Удары дронов по Курской и Брянской областях: ликвидирован полковник армии РФ, атаковано авто военной комендатуры
20:05
«Город вот-вот перейдет в руки россиян»: в DeepState рассказали об ухудшении ситуации в районе Покровска
19:22
Украинские войска продвинулись в Запорожской области – ISW
18:50
Экс-глава «Партии регионов» Ефремов получил российское гражданство
18:04
ВСУ поразили 6 тысяч FPV-дронов в Ростове и пункт управления оккупантов в Курской области
17:58
Украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от Покровска: кадры
17:47
ВСУ уничтожили группу оккупантов, лезших в Сумскую область по трубе
17:44
Бригаду ДТЭК попала под обстрел на Днепропетровщине
17:37
В Запорожской области ВСУ зачистили село, о «захвате» которого заявили в Минобороны РФ
17:02
Российский дрон ударил по АЗС в Краматорске: возник масштабный пожар, загорелись машины и резервуар с газом
16:50
Под Гуляйполем FPV-дроны уничтожили штурмовую группу оккупантов
16:40
В Славянске спасатели деблокировали пассажира из искореженного авто после ДТП
16:26
Бойцы «Хищника» показали опасную дорогу с позиций в Константиновке
16:15
БпЛА атаковал железнодорожную станцию в Конотопском районе
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:15
Экс-пленный рассказал об издевательствах над Викторией Рощиной в СИЗО Таганрога
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
14:30
Выдала себя за гражданскую жену: в Киеве расследуют хищение средств пропавшего военного
14:24
Дроны ВСУ уничтожили сотни оккупантов на Покровском направлении
13:53
ВСУ ликвидировали командира батальона «АрБат» Айка Гаспаряна
13:30
Российские БПЛА ударили по Краматорску
13:20
ВСУ зачистили от оккупантов Чугуновку и установили украинский флаг
13:13
БПЛА РФ атаковали Харьков: один дрон сбили, второй упал
12:30
Авиаудар по Дружковке: ГСЧС спасли женщину из-под завалов дома
12:24
Армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях
все новости
ВИДЕО
Удар по захватчикам на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска отбили наступление на Покровском направлении: командование РФ бросило значительные силы
09 февраля, 22:21
Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState «Город вот-вот перейдет в руки россиян»: в DeepState рассказали об ухудшении ситуации в районе Покровска
09 февраля, 20:05
Российская ДРГ на север от Покровска. Фото: кадр из видео Украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от Покровска: кадры
09 февраля, 17:58
Оккупанты в трубе. ВСУ уничтожили группу оккупантов, лезших в Сумскую область по трубе
09 февраля, 17:47
Зачистка Придорожного. Фото: кадр из видео В Запорожской области ВСУ зачистили село, о «захвате» которого заявили в Минобороны РФ
09 февраля, 17:37
Последствия удара по АЗС в Краматорске. Фото: Краматорская ГВА Российский дрон ударил по АЗС в Краматорске: возник масштабный пожар, загорелись машины и резервуар с газом
09 февраля, 17:02

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор