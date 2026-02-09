Украинские войска продвинулись в Запорожской области – ISW

Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 8 февраля, свидетельствуют о том, что украинская армия недавно продвинулась в восточной части поселка Терноватое, в северо-западной части села Прилуки и северной части села Придорожное.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали 29 раз.

Напомним, что ВСУ зачистили Придорожное, о «захвате» которого заявили в Минобороны РФ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко