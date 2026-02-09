«Город вот-вот перейдет в руки россиян»: в DeepState рассказали об ухудшении ситуации в районе Покровска

Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState

Продолжает ухудшаться ситуация в районе города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, российская армия затягивает свою пехоту в северную часть города.



«Заход в город сильно ограничен. Противник активно проводит дистанционное минирование. Участки, которые удается разминировать, враг сразу минирует. Продолжаются также постоянные попытки противника зайти в Гришино и в последнее время большее внимание работы пилотов приковано к этому селу, а не к Покровску, чем пользуется враг. Враг усилил применение УАБ по позициям Сил обороны Украины», – рассказали в проекте.



В DeepState отметили, что на Мирноградском отрезке оккупанты накапливаются на фермах на севере.



«Враг накапливает личный состав в церкви вместе с гражданскими, нарушая, в частности, нормы гуманитарного права. Продолжаются хаотические бои в северной части города остатками группировки Сил обороны, что находятся в Мирнограде, на выход которых нет никаких планов, несмотря на то, что Покровск вот-вот перейдет в руки россиян», – утверждают там.



Аналитики заявили, что также в поле зрения начинает все активнее появляться город Родинское, где ВС РФ с каждым днем ​​усиливают свое давление.



«Однако самая большая проблема, что враг совершает рейды небольшими группами пехоты к западу от Родинского в глубину нашей обороны и выискивает пилотов, которые сегодня под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника. Одновременно с этим Родинское является последним населенным пунктом, который дает возможность попыток выйти из Мирнограда, что очень прекрасно понимает враг. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются», – резюмировали в DeepState.

Напомним, что украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от Покровска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко