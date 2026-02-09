Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Удары дронов по Курской и Брянской областях: ликвидирован полковник армии РФ, атаковано авто военной комендатуры
09 февраля 2026, 21:27

Украинский дрон. Фото: Силы беспилотных систем ВСУ Украинский дрон. Фото: Силы беспилотных систем ВСУ

1 февраля в приграничье Курской области РФ в результате атаки дрона «Баба-Яга» смертельные ранения получил заместитель начальника по тылу воинской части 51912, полковник ВС РФ Игорь Петров. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».

Петров скончался в госпитале 6 февраля.

4 февраля вблизи села Новый Ропск Брянской области РФ нанесли два удара FPV-дронами по автомобилю военной комендатуры поселка Климово. Один сотрудник комендатуры погиб, еще четыре – получили ранения.

7 февраля возле села Трыковка Брянской области атаковали РЛС 96Л6. Позицию прикрывали две мобильные системы, которым не удалось сбить дрон, поразивший РЛС. Удар нанесли спустя два часа после прибытия РЛС на позицию.

Напомним, что в Запорожской области ВСУ зачистили село Придорожное, о «захвате» которого заявили в Минобороны РФ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Брянская область Курская область
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война Атака БПЛА потери РФ РЛС
