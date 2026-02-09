В правительстве предупредили о сложных графиках отключений света в Украине. Что известно

Вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, вторник и среда из-за низкой температуры пройдут в сложных графиках, как и в понедельник, несмотря на то, что днем ​​систему частично поддерживает солнечная генерация.



«Пересматриваем список объектов критической инфраструктуры. Безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты – они, прежде всего, будут обеспечены электроэнергией. Другие учреждения будут постепенно переведены на автономную работу и обеспечены генераторами. Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для потребителей», – заявил глава Минэнерго.

Напомним, что 9 февраля российский дрон ударил по АЗС в городе Краматорск на Донетчине, в результате чего возник масштабный пожар, загорелись машины и резервуар с газом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко