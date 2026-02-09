Украинские войска отбили наступление на Покровском направлении: командование РФ бросило значительные силы

Удар по захватчикам на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

7 и 8 февраля российское командование бросило на прорыв значительные силы пехотинцев на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Оккупанты попытались продвинуться на автомобилях, квадроциклах и мототехнике. Однако аэроразведка 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» НГУ обнаружила намерения ВС РФ.



Бригада совместно со смежными подразделениями отбила наступление. В результате боев ликвидированы 127 российских штурмовиков, девять – ранены, семь – взяты в плен. Также уничтожены 10 квадроциклов, три автомобиля и два мотоцикла.

Напомним, что украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от Покровска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко