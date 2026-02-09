«Шахед» ударил по Краматорску: повреждены дома

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

9 февраля в 14:50 российские войска атаковали частный сектор города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Для атаки захватчики использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



В результате удара повреждены шесть частных домов. Без пострадавших.

Напомним, что 9 февраля российский дрон ударил по АЗС в Краматорске, в результате чего возник масштабный пожар, загорелись машины и резервуар с газом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко