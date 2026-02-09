В ВСУ ответили, окружены ли полностью украинские войска в Мирнограде

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

Украинские подразделения полностью не окружены в городе Мирноград Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.



По его словам, несмотря на то, что логистические пути находятся под огневым и дроновым контролем российской армии, о полном окружении говорить нельзя.



«Логистика осуществляется. Внутренняя ротация осуществляется в пешем порядке, чтобы обезопасить проход личного состава, а также проезд наземных роботизированных комплексов», – рассказал Окишев.

Напомним, что украинские войска отбили наступление на Покровском направлении, командование РФ бросило значительные силы.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко