Украинскому скелетонисту запретили выступать в шлеме с изображениями погибших спортсменов

09 февраля 2026, 23:59

Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использовать шлем с изображениями погибших украинских спортсменов во время Олимпийских игр-2026. В этом шлеме он успел провести первые тренировки на олимпийской трассе, после чего, по его словам, получил замечания от оргкомитета.

Комментируя решение, Гераскевич заявил, что воспринимает запрет как болезненный и несправедливый шаг со стороны Международного олимпийского комитета. По его мнению, МОК лишает украинских спортсменов возможности почтить память коллег, которые были частью олимпийского движения и уже никогда не смогут выйти на спортивную арену из-за российской агрессии.

«Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные формы чествования, в этот раз для Украины решили установить особые правила. Мы готовим официальный запрос в МОК и будем бороться за право соревноваться именно в этом шлеме», — написал Гераскевич в Instagram.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

Люди
украинские спортсмены Владислав Гераскевич
Прочее
Зимние олимпийские игры

