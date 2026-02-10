Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Готовые комнаты пустуют, люди эвакуируются: Лубинец о ситуации с жильем для переселенцев на Закарпатье
10 февраля 2026, 06:01

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о системных нарушениях при размещении внутренне перемещенных лиц в Закарпатской области.

«Потерянный» дом для переселенцев на Закарпатье

Представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков во время мониторинга зафиксировал в поселке Дубриничи еще один дом, полностью готовый для размещения внутренне перемещенных лиц, который фактически остается недоступным для заселения. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, жилье было отремонтировано и обустроено при поддержке международных партнеров, однако громада отчиталась перед Закарпатской ОВА о его якобы «неготовности». В результате объект не внесли в официальные реестры мест временного проживания для ВПЛ.

«Ситуация выглядит абсурдно: пока продолжается эвакуация и люди ищут хоть какую-то крышу над головой, полностью готовые комнаты просто пылятся», — написал Лубинец в своем Telegram-канале.

Не первый случай

Омбудсмен подчеркнул, что это уже не первый подобный случай в этой громаде. Ранее в Дубриницкой громаде было выявлено здание на 100 мест, которое вместо размещения ВПЛ сдали в коммерческую аренду. При этом средства на ремонт и обустройство жилья предоставляли международные доноры, а само помещение так и не передали людям, как это должно было быть сделано более двух лет назад.

По данным Офиса омбудсмена, здание передали в аренду сроком на три года за 500 тысяч гривен в год. Между тем, в соответствии с действующими государственными механизмами, проживание для внутренне перемещенных лиц должно быть бесплатным, а расходы на коммунальные услуги — покрываться из государственного бюджета. В результате около 100 человек, пострадавших из-за вооруженной агрессии РФ, остались без жилья.

«Такое поведение местных властей выглядит как последовательная практика, подрывающая доверие как общества, так и международных партнеров», — резюмировал тогда омбудсмен.

В Офисе омбудсмана Украины подчеркнули, что зафиксированные факты переданы в правоохранительные органы для правовой оценки использования помещения и средств международных доноров.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
