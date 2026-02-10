Зеленский поддержал Гераскевича после запрета МОК на шлем с портретами погибших украинских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу, которому Международный олимпийский комитет запретил использовать шлем с портретами погибших украинских спортсменов во время официальных соревнований и тренировок.

Зеленский поддержал Гераскевича

Глава государства подчеркнул, что этот шлем является напоминанием миру о цене борьбы Украины и о реальности действий современной России.



«На его шлеме — портреты наших атлетов, которых убила Россия. Фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого оккупантами вблизи Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни. Спасибо знаменосцу нашей сборной на зимней Олимпиаде Владиславу Гераскевичу за то, что напоминает миру цену нашей борьбы», — подчеркнул Зеленский.



Президент также отметил, что правда о погибших украинских спортсменах и их увековечение на шлеме не может считаться неуместной или «политической акцией на спортивных соревнованиях». По его словам, это напоминание всему миру о сущности современной России и о миссии олимпийского движения.



«И именно это напоминает всем о глобальной роли спорта и исторической миссии олимпийского движения как такового — все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное», — заявил Зеленский.

Акция украинского спортсмена на зимней Олимпиаде

Ранее Владислав Гераскевич сообщил в Instagram, что представитель МОК Тошио Цырунага, отвечающий за коммуникацию между спортсменами и национальными олимпийскими комитетами, запретил использовать шлем с изображениями погибших украинских спортсменов. При этом, по словам Гераскевича, на другие нарушения правил МОК, в частности выступления спортсменов с российским флагом на шлемах, реакции не последовало.

Накануне спортсмен также пояснял, что шлем посвящен погибшим украинским спортсменам и героям войны, и для него является честью выступать с этими изображениями.



«Это шлем с изображениями погибших украинских спортсменов... Я буду соревноваться за них. Для меня честь носить эти изображения и показывать миру, какую цену Украина платит ежедневно в этой кровавой войне», — сказал Гераскевич.



На шлеме изображены, в частности, фигурист Дмитрий Шарпер, призер Олимпийских игр боксер Максим Галинищев, погибшие от российских обстрелов дети, представители летних и зимних видов спорта, а также ветераны спорта.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй