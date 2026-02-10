Войска РФ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях

OSINT-проект DeepState опубликовал обновленную карту боевых действий. Согласно последним аналитическим данным, российские войска продвинулись в районе населенного пункта Закитное Донецкой области, а также на направлениях, прилегающих к Гуляйполю в Запорожской области.

Скриншот: DeepState



В DeepState уточнили, что изменения отражены на актуальной версии карты. «Карта обновлена. Враг продвинулся в Закитном и вблизи Гуляйполя», — сообщили аналитики проекта, комментируя новые данные о ситуации на фронте.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что согласно геолокационным данным, опубликованным 8 февраля, украинская армия продвинулась в восточной части поселка Терноватое, в северо-западной части села Прилуки и северной части села Придорожное Запорожской области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»