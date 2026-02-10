Из Ватикана в Киев и Фастов прибыли генераторы, лекарства и продовольствие

Из Ватикана прибыл гуманитарный груз. Фото: Vatican News

Ватикан организовал доставку гуманитарной помощи в Украину по поручению Папы Льва XIV, сообщает Vatican News. Инициативу реализовала Дикастерия служения милосердия.



Из Рима в Украину были направлены три грузовика с гуманитарным грузом. В состав помощи вошли 80 электрогенераторов, а также тысячи упаковок лекарственных средств и продуктов питания.



Отправка состоялась от базилики Святой Софии в Риме — украинской церкви в Италии. Гуманитарные колонны прибыли в Киев и Фастов. Среди переданных медикаментов — антибиотики, противовоспалительные препараты, различные добавки и мелатонин.



По словам кардинала Конрада Краевского, который возглавляет Дикастерию служения милосердия, Ватикан уже готовит отправку еще одного груза. В него войдут антибиотики, гипотензивные препараты и продовольствие.



В Vatican News отмечают, что гуманитарная миссия стала практическим продолжением призыва Папы Льва XIV поддержать Украину, озвученного во время общей аудиенции в среду, 4 февраля.



Понтифик подчеркнул, что помощь направлена на преодоление «последствий бомбардировок», которые, по его словам, «снова начали поражать энергетическую инфраструктуру» страны.



Папа Лев XIV также выразил благодарность епархиям, особенно польским, за активные инициативы солидарности и подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания поддержки Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»