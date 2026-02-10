Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Из Ватикана в Киев и Фастов прибыли генераторы, лекарства и продовольствие
10 февраля 2026, 08:30

Из Ватикана в Киев и Фастов прибыли генераторы, лекарства и продовольствие

Из Ватикана прибыл гуманитарный груз. Фото: Vatican News Из Ватикана прибыл гуманитарный груз. Фото: Vatican News

Ватикан организовал доставку гуманитарной помощи в Украину по поручению Папы Льва XIV, сообщает Vatican News. Инициативу реализовала Дикастерия служения милосердия.

Из Рима в Украину были направлены три грузовика с гуманитарным грузом. В состав помощи вошли 80 электрогенераторов, а также тысячи упаковок лекарственных средств и продуктов питания.

Отправка состоялась от базилики Святой Софии в Риме — украинской церкви в Италии. Гуманитарные колонны прибыли в Киев и Фастов. Среди переданных медикаментов — антибиотики, противовоспалительные препараты, различные добавки и мелатонин.

По словам кардинала Конрада Краевского, который возглавляет Дикастерию служения милосердия, Ватикан уже готовит отправку еще одного груза. В него войдут антибиотики, гипотензивные препараты и продовольствие.

В Vatican News отмечают, что гуманитарная миссия стала практическим продолжением призыва Папы Льва XIV поддержать Украину, озвученного во время общей аудиенции в среду, 4 февраля.

Понтифик подчеркнул, что помощь направлена на преодоление «последствий бомбардировок», которые, по его словам, «снова начали поражать энергетическую инфраструктуру» страны.

Папа Лев XIV также выразил благодарность епархиям, особенно польским, за активные инициативы солидарности и подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания поддержки Украины.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о системных нарушениях при размещении внутренне перемещенных лиц в Закарпатской области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Киев Фастов Ватикан-Украина
Прочее
гуманитарная помощь
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
22:46
Лишили домов и выдали за гуманитарную миссию: беженцев Донбасса завезли в Мелитополь
16:55
На оккупированных территориях Украины впервые будут «выбирать» депутатов в Госдуму РФ
16:45
Оккупационные власти Луганщины судят бойца ВСУ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
все новости
08:48
РФ срочно перебрасывает на фронт спутниковые тарелки
08:40
ПВО сбила 110 БПЛА над Украиной
08:40
За сутки в Донецкой области ранен мирный житель: под обстрел попала Дружковка
08:30
Из Ватикана в Киев и Фастов прибыли генераторы, лекарства и продовольствие
08:10
Войска РФ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях
06:12
Зеленский поддержал Гераскевича после запрета МОК на шлем с портретами погибших украинских спортсменов
06:01
Готовые комнаты пустуют, люди эвакуируются: Лубинец о ситуации с жильем для переселенцев на Закарпатье
23:59
Украинскому скелетонисту запретили выступать в шлеме с изображениями погибших спортсменов
23:27
В ВСУ ответили, окружены ли полностью украинские войска в Мирнограде
23:07
«Шахед» ударил по Краматорску: повреждены дома
22:21
Украинские войска отбили наступление на Покровском направлении: командование РФ бросило значительные силы
21:51
В правительстве предупредили о сложных графиках отключений света в Украине. Что известно
21:27
Удары дронов по Курской и Брянской областях: ликвидирован полковник армии РФ, атаковано авто военной комендатуры
20:05
«Город вот-вот перейдет в руки россиян»: в DeepState рассказали об ухудшении ситуации в районе Покровска
19:22
Украинские войска продвинулись в Запорожской области – ISW
18:50
Экс-глава «Партии регионов» Ефремов получил российское гражданство
18:04
ВСУ поразили 6 тысяч FPV-дронов в Ростове и пункт управления оккупантов в Курской области
17:58
Украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от Покровска: кадры
17:47
ВСУ уничтожили группу оккупантов, лезших в Сумскую область по трубе
17:44
Бригаду ДТЭК попала под обстрел на Днепропетровщине
все новости
ВИДЕО
Удар по захватчикам на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска отбили наступление на Покровском направлении: командование РФ бросило значительные силы
09 февраля, 22:21
Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState «Город вот-вот перейдет в руки россиян»: в DeepState рассказали об ухудшении ситуации в районе Покровска
09 февраля, 20:05
Российская ДРГ на север от Покровска. Фото: кадр из видео Украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от Покровска: кадры
09 февраля, 17:58
Оккупанты в трубе. ВСУ уничтожили группу оккупантов, лезших в Сумскую область по трубе
09 февраля, 17:47
Зачистка Придорожного. Фото: кадр из видео В Запорожской области ВСУ зачистили село, о «захвате» которого заявили в Минобороны РФ
09 февраля, 17:37
Последствия удара по АЗС в Краматорске. Фото: Краматорская ГВА Российский дрон ударил по АЗС в Краматорске: возник масштабный пожар, загорелись машины и резервуар с газом
09 февраля, 17:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор