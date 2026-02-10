За сутки в Донецкой области ранен мирный житель: под обстрел попала Дружковка

За 9 февраля в результате российских обстрелов в Донецкой области был ранен один мирный житель.



Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, под огонь российских войск попал город Дружковка, где пострадал гражданский.



По данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения Россия убила в Донецкой области 4014 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 8872 человека.



Власти уточняют, что общее число жертв приведено без учета Мариуполя и Волновахи, где из-за оккупации и отсутствия доступа невозможно установить полную картину последствий российских атак.

Напомним, для удара по Краматорску 9 февраля захватчики использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед». В результате атаки повреждены шесть частных домов. Без пострадавших.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»