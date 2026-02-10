РФ срочно перебрасывает на фронт спутниковые тарелки

Россия начала срочные поставки на фронт спутниковых терминалов связи, пытаясь компенсировать критические проблемы с управлением войсками. Об этом сообщил эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флэш» Бескрестнов.



По его словам, оккупационные войска используют гражданские системы спутникового интернета на базе российских спутников серий «Ямал» и «Экспресс». Эти каналы сейчас активно внедряются в военную логистику и систему управления подразделениями.



Специалист отмечает, что такие терминалы достаточно легко обнаружить визуально. Они выглядят как стандартные спутниковые тарелки для телевидения диаметром от 60 до 120 сантиметров и, как правило, устанавливаются без защитных кожухов.



Ключевая особенность — направление антенны. Все подобные тарелки ориентированы на юго-восток или юг в секторе от 110 до 180 градусов. Кроме того, их часто выносят в тыловые зоны, соединяя передовые позиции через Wi-Fi-мосты.



Эксперты связывают активное внедрение таких систем с фактическим коллапсом связи в российской армии. Ранее сообщалось, что на многих участках фронта наступательные действия РФ были остановлены из-за потери доступа к Starlink и дезорганизации системы управления.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»