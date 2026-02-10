РФ убила мать с ребенком в Славянске, есть раненые

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Во вторник утром, 10 февраля, российские военные снова атаковали Славянск Донецкой области. Есть жертвы и раненые. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, россияне сбросили авиационные бомбы.



«Погибшие — 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых — 7-летняя девочка», — уточнил он.





Ранее мы писали, что ночью 10 февраля Славянск Донецкой области попал под российский обстрел.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях