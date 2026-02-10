Сийярто заявил о «враждебных» шагах Украины в энергетической сфере

Украина стала восприниматься Венгрией как враждебная сторона из-за своей позиции в энергетической сфере. По мнению Будапешта, Киев добивается решений, которые могут лишить Венгрию доступа к российским энергоносителям и тем самым поставить под угрозу ее независимость и энергетическую безопасность.



Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Час правды». Глава венгерского МИД отметил, что украинские власти на постоянной основе оказывают давление на институты Евросоюза, добиваясь принятия мер, которые, по его словам, напрямую угрожают стабильному функционированию венгерской экономики и энергетической системы.

В частности, речь идет о попытках запретить импорт российской нефти и газа, а также о продвижении санкций против атомной отрасли России. Петер Сийярто подчеркнул, что подобные инициативы способны сорвать реализацию стратегического проекта АЭС «Пакш-2» и создать серьезные трудности с поставками ядерного топлива для уже действующих энергоблоков.



По его словам, Будапешт расценивает такие шаги как прямую угрозу национальной энергетической безопасности и рассматривает их как недружественные действия в отношении Венгрии.

Напомним, Сийярто ранее заявлял, что на фоне приближения четвертой годовщины войны в Украине растет усталость общества от боевых действий, а отдельные граждане пытаются избежать мобилизации.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»