Армия РФ атаковала насенные пункты Донетчины за сутки: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за сутки, 9 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины»,— отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Вольном Шаховской громаде повреждено 6 домов, в Золотом Колодце — 4, в Торецком и Новотроицком — по 3, в Петровке — 2.



Краматорский район. В Николаевской и Андреевской громадах повреждена инфраструктура. В Славянске поврежден дом. В Краматорске повреждены 6 частных домов и 2 предприятия. В Дружковке ранен человек.



Бахмутский район. В Платоновке Северской громаде поврежден дом.



Ранее мы писали, что за 9 февраля в результате российских обстрелов в Донецкой области был ранен один мирный житель.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

