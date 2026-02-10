Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ атаковала насенные пункты Донетчины за сутки: десятки поврежденных домов
10 февраля 2026, 11:59

Армия РФ атаковала насенные пункты Донетчины за сутки: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за сутки, 9 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины»,— отметил он.

По словам Филашкина, под удар попали три района:

Покровский район. В Вольном Шаховской громаде повреждено 6 домов, в Золотом Колодце — 4, в Торецком и Новотроицком — по 3, в Петровке — 2.

Краматорский район. В Николаевской и Андреевской громадах повреждена инфраструктура. В Славянске поврежден дом. В Краматорске повреждены 6 частных домов и 2 предприятия. В Дружковке ранен человек.

Бахмутский район. В Платоновке Северской громаде поврежден дом.

Ранее мы писали, что за 9 февраля в результате российских обстрелов в Донецкой области был ранен один мирный житель.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
22:46
Лишили домов и выдали за гуманитарную миссию: беженцев Донбасса завезли в Мелитополь
16:55
На оккупированных территориях Украины впервые будут «выбирать» депутатов в Госдуму РФ
16:45
Оккупационные власти Луганщины судят бойца ВСУ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
все новости
14:50
Украинские военные обратились к солдатам РФ, несущим потери под Гуляйполем
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
13:50
Убытки нефтяной отрасли РФ от атак дронов превысили 1 трлн рублей
13:33
Из Беларуси в Украину: беженцы покидают оккупированные территории
13:20
Авиаудар по Славянску: количество раненых возросло
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
12:23
СБУ задержала работника «Укрзализныци», который «сливал» местоположение техники Сил обороны
12:00
Сийярто заявил о «враждебных» шагах Украины в энергетической сфере
11:59
Армия РФ атаковала насенные пункты Донетчины за сутки: десятки поврежденных домов
11:50
РФ убила мать с ребенком в Славянске, есть раненые
11:15
В Славянске слушаются два дела о госизмене
11:13
Убил пятерых: В Ровенской области поножовщина в месте компактного проживания ВПЛ
10:58
РФ ударила КАБами по Славянску
10:50
В Брянске чиновники саботируют работу армии РФ
10:45
Краматорск и Дружковка обесточены
10:10
РФ снова ударила по энергетике Одесской области — ДТЭК
09:52
Повреждены дома при обстреле Славянска
09:29
Покровское направление: 38 боев за сутки — самый горячий участок фронта
08:48
РФ срочно перебрасывает на фронт спутниковые тарелки
08:40
ПВО сбила 110 БПЛА над Украиной
08:40
За сутки в Донецкой области ранен мирный житель: под обстрел попала Дружковка
08:30
Из Ватикана в Киев и Фастов прибыли генераторы, лекарства и продовольствие
08:10
Войска РФ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях
06:12
Зеленский поддержал Гераскевича после запрета МОК на шлем с портретами погибших украинских спортсменов
06:01
Готовые комнаты пустуют, люди эвакуируются: Лубинец о ситуации с жильем для переселенцев на Закарпатье
23:59
Украинскому скелетонисту запретили выступать в шлеме с изображениями погибших спортсменов
23:27
В ВСУ ответили, окружены ли полностью украинские войска в Мирнограде
23:07
«Шахед» ударил по Краматорску: повреждены дома
22:21
Украинские войска отбили наступление на Покровском направлении: командование РФ бросило значительные силы
21:51
В правительстве предупредили о сложных графиках отключений света в Украине. Что известно
все новости
ВИДЕО
Фото: Нацполиция Убил пятерых: В Ровенской области поножовщина в месте компактного проживания ВПЛ
10 февраля, 11:13
Последствия ударов КАБами по Славянску. РФ ударила КАБами по Славянску
10 февраля, 10:58
Удар по захватчикам на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска отбили наступление на Покровском направлении: командование РФ бросило значительные силы
09 февраля, 22:21
Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState «Город вот-вот перейдет в руки россиян»: в DeepState рассказали об ухудшении ситуации в районе Покровска
09 февраля, 20:05
Российская ДРГ на север от Покровска. Фото: кадр из видео Украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от Покровска: кадры
09 февраля, 17:58
Оккупанты в трубе. ВСУ уничтожили группу оккупантов, лезших в Сумскую область по трубе
09 февраля, 17:47

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор