СБУ задержала работника «Укрзализныци», который «сливал» местоположение техники Сил обороны

Сотрудник «УЗ», обвиняемый в передаче расположения техники Сил обороны.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 33-летнего сотрудника «Укрзализныци», который передавал врагу сведения о расположении техники Сил обороны и помогал координировать удары по Славянску. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.



В октябре 2024 года житель Славянска, переписываясь с знакомым в мессенджере «Telegram», распространял информацию военного характера. Зная о его работе на железной дороге, собеседник просил уточнять логистические маршруты военной техники.



Мужчина согласился и во время рабочих смен предоставлял данные о количестве машин и направлениях перевозки танков и другой тяжелой техники возле железнодорожной станции.



В феврале 2026 года подозреваемого задержали правоохранители. По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Напомним, что утром российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Славянску.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»