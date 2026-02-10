Из Беларуси в Украину: беженцы покидают оккупированные территории

КПП «Мокраны» — «Доманово».

По данным The Economist, через последний пункт пропуска в Беларуси украинцы массово возвращаются с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию.



На заснеженной дороге к границе видны люди с чемоданами и в инвалидных колясках. Пограничники помогают на последних сотнях метров и фиксируют данные прибывших.



София, 17 лет, пересекает границу после четырёх лет в Херсонской области под российской оккупацией. Мужчина, которому она помогает — Сергей, 70 лет из Славянска. Он перенёс инсульт и боится возвращаться на передовую в Донецкой области, которая продолжает страдать от ударов российских дронов и отсутствия отопления.



«Стены пока в основном целы», — говорит он.



Эти истории отражают трудный путь украинцев, спасающихся от оккупации и оставляющих страх, разрушения и неопределённость позади.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Беларусь ужесточила правила прохождения пешеходного гуманитарного коридора «Мокраны» — «Доманово». Теперь для перехода украинско-белорусской границы жителям временно оккупированных территорий нужен «белый паспорт».