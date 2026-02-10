Авиаудар по Славянску: количество раненых возросло

Россияне атаковали Славянск. Фото: полиция

Число пострадавших в результате авиационного удара по Славянску резко возросло, 14 человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, войска России ударили по городу, предварительно – управляемыми бомбами. Полиция документирует последствия атаки, на месте работают парамедики. Один из частных домов разрушен до основания.





Разрушены частные дома, СТО, котельная, нежилые помещения. Число пострадавших и повреждений уточняется.



Ранее мы писали, что во вторник утром, 10 февраля, российские военные снова атаковали Славянск Донецкой области, двое людей погибли, есть раненые.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях