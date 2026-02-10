Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Авиаудар по Славянску: количество раненых возросло
10 февраля 2026, 13:20

Авиаудар по Славянску: количество раненых возросло

Россияне атаковали Славянск. Фото: полиция Россияне атаковали Славянск. Фото: полиция

Число пострадавших в результате авиационного удара по Славянску резко возросло, 14 человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как отмечается, войска России ударили по городу, предварительно – управляемыми бомбами. Полиция документирует последствия атаки, на месте работают парамедики. Один из частных домов разрушен до основания.



Разрушены частные дома, СТО, котельная, нежилые помещения. Число пострадавших и повреждений уточняется.

Ранее мы писали, что во вторник утром, 10 февраля, российские военные снова атаковали Славянск Донецкой области, двое людей погибли, есть раненые. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Славянск Донецкая область
События
Война
Организации
Полиция
