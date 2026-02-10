Убытки нефтяной отрасли РФ от атак дронов превысили 1 трлн рублей

Убытки российских нефтяных компаний из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы превысили 1 трлн рублей. Об этом сообщает DW со ссылкой на участников страхового рынка.



Страховые брокеры уточняют, что прямой ущерб в нефтегазовом секторе оценивается более чем в 100 млрд рублей, однако с учетом недополученной прибыли и косвенных потерь общая сумма убытков уже «давно перевалила за 1 трлн рублей».



По подсчетам Bloomberg, в течение 2025 года Украина осуществила 120 атак на объекты российской нефтяной отрасли. Основной целью стали нефтеперерабатывающие заводы — 81 удар. Еще 27 атак пришлись на морскую инфраструктуру, включая месторождения, восемь — на трубопроводы и четыре — на нефтяные танкеры.



На этом фоне доходы России от экспорта нефти и газа сократились почти на четверть и составили 8,5 трлн рублей, пишет DW, со ссылкой на данные Минфина РФ. Одновременно ухудшилась ситуация в страховом секторе.



По информации DW, убыточность страхования рисков «терроризма» и «диверсий» в России превысила 100%. Источники в страховых компаниях связывают это с резким ростом количества страховых случаев.

Удары наносятся по объектам, обеспечивающим функционирование экономики РФ, включая нефтехимические, газовые и энергетические предприятия, а также критическую инфраструктуру. Рост убыточности, по данным издания, уже приводит к повышению страховых тарифов.

Напомним, в конце января украинские военнослужащие поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода «Славянск-Эко», который расположен в Краснодарском крае, в городе Славянск-на-Кубани. Были поражены элементы установки первичной переработки нефти.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»