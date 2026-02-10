Украинские военные обратились к солдатам РФ, несущим потери под Гуляйполем

Кадр из видео сдачи в плен российских солдат

Военнослужащие 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ обратились к российским подразделениям с призывом сдаваться в плен, подчеркнув, что это единственный гарантированный способ сохранить жизнь.



В заявлении отмечается: «Все россияне, которые сдают оружие, остаются жить. Наша задача — защита Украины, ваша — выжить и не позволить собственным командирам вас уничтожить».



Обращение адресовано, в частности, бойцам 394-го и 114-го мотострелковых полков, 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии, а также военнослужащим 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад 5-й армии РФ.

По словам украинских военных, эти подразделения несут критические потери и фактически «стираются в ноль».



В 225-м ОШП подчеркивают: если на поле боя звучит предложение «сдавайся — будешь жить», его следует воспринимать буквально. «Это приказ командира Олега Ширяева», — говорится в заявлении.



Украинские военные также отмечают, что для них приоритетом является пополнение обменного фонда, а не уничтожение личного состава противника.

«В наших интересах — обмен, а не закапывать ваши тела в нашей земле. Их и так здесь сотни тысяч», — заявили в полку, обращаясь к российским военным.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что дроны ВСУ уничтожили сотни оккупантов на Покровском направлении.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»