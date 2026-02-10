Семь авиабомб по Славянску: погибли мать и ребенок, ранены 16 человек

Последствия авиаудара по Славянску. Фото: Вадим Лях

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях обнародовал уточненную информацию о последствиях утреннего российского удара по городу.



По его данным, в результате обстрела пострадали 16 человек, среди них — семилетняя девочка. Погибли двое мирных жителей: женщина и ее 11-летняя дочь. Удар был нанесен около 10:00. Российские войска сбросили на Славянск семь авиационных бомб ФАБ-250.



Значительные разрушения зафиксированы в разных районах города. Повреждены и частично уничтожены два складских помещения, административное здание оптовой базы, гараж станции техобслуживания, магазин, ангарные сооружения и здание автозаправки.



Пострадали контактные сети троллейбусов, 28 автомобилей, а также жилой фонд — 14 частных домов и два многоквартирных дома. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий обстрела.

Напомним, ночью, 10 февраля, Славянск также подвергся российскому обстрелу БПЛА «Герань-2». Обошлось без пострадавших.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»