Экс-секретарь суда получила 15 лет тюрьмы за корректировку ударов по ВСУ на Покровском направлении

На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности Украины суд приговорил агентку российской военной разведки, более известной как ГРУ, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Женщину задержали в марте 2025 года на территории Донецкой области. Как установило следствие, осужденная корректировала воздушные атаки российских войск по подразделениям Сил обороны Украины на Покровском направлении.



Для наведения ударов она собирала и передавала координаты запасных командных пунктов украинских военных, а также ключевых мостов, задействованных в логистике и транспортировке тяжелого вооружения для ВСУ.



По данным СБУ, задания врага выполняла бывшая секретарь местного суда, которая ожидала полной оккупации региона. К сотрудничеству с российскими спецслужбами ее привлекли через одноклассника — боевика вооруженных формирований РФ, участвующего в боевых действиях на восточном фронте.



Действуя по его инструкциям, агентка передвигалась на общественном транспорте по территории возле районного центра и отслеживала расположение потенциальных «целей». После каждой разведывательной вылазки она формировала «отчеты» для российской спецслужбы в виде текстовых сообщений с геолокациями украинских объектов.



Сотрудники СБУ разоблачили предательницу на начальном этапе ее контактов с российской военной разведкой и задержали по месту проживания. Во время обыска у нее изъяли смартфон, который использовался для сбора разведывательной информации и коммуникации со «связным».



Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — «государственная измена, совершенная в условиях военного положения».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»