ГУР атаковало российскую ПВО: поражены несколько РЛС и редкий «арктический» ЗРК

В конце января спецподразделение ГУР «Призраки» нанесло существенные потери российской системе противовоздушной обороны по всей линии боевого столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.
Поражены следующие дорогостоящие системы: РЛС 48Я6-К1 «Подлет», РЛС 55Ж6У «Небо-У», РЛС 1Л119 «Небо-СВУ», редкий «арктический» ЗРК 9К332 «Тор-М2ДТ».
«Благодаря точной и системной работе военных разведчиков противник теряет дорогостоящие образцы техники, которые должны были прикрывать его войска и тыловые объекты», – отметили в ГУР.
Напомним, что украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от города Покровск Донецкой области.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко