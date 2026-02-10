ГУР атаковало российскую ПВО: поражены несколько РЛС и редкий «арктический» ЗРК

Удар по редкому «арктическому» ЗРК россиян. Фото: кадр из видео

В конце января спецподразделение ГУР «Призраки» нанесло существенные потери российской системе противовоздушной обороны по всей линии боевого столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Поражены следующие дорогостоящие системы: РЛС 48Я6-К1 «Подлет», РЛС 55Ж6У «Небо-У», РЛС 1Л119 «Небо-СВУ», редкий «арктический» ЗРК 9К332 «Тор-М2ДТ».



«Благодаря точной и системной работе военных разведчиков противник теряет дорогостоящие образцы техники, которые должны были прикрывать его войска и тыловые объекты», – отметили в ГУР.

Напомним, что украинская артиллерия не дала российской ДРГ продвинуться в тыл ВСУ на север от города Покровск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко