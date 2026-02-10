Российские войска по замерзшему Северскому Донцу проникли в Закотное на Донетчине – ВСУ

Ситуация в районе Закотного. Фото: карта DeepState

На днях нескольким малым группам ВС РФ удалось пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и инфильтрироваться в село Закотное Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 81-й аэромобильной бригады ВСУ.



Сейчас украинские подразделения выполняют поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению оккупантов в селе.



«Враг продолжает наступательные действия из трех направлений – особое внимание уделяется просачиванию во фланг обороны украинских подразделений. Также фиксируются частые случаи передвижения вражеских групп вдоль реки Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества и использование низин, которые россияне используют как укрытие от средств поражения и разведки», – отметили в бригаде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко