В Луганске год течет канализация: фекалии заливают кварталы и дома

В оккупированном Луганске в районе городка завода ОР, на 10-м квартале, уже год течет канализация. Бригады приезжают, что-то ремонтируют, но прорыв происходит в другом месте. Об этом «Реальной газете» сообщили местные жители.



По словам луганчан, канализация течет неподалеку от недавно обустроенного сквера. Фекалиями затопило бомбоубежище в одном из домов. Сточные воды вытекают на тротуар и проезжую часть. Летом людям невозможно дышать из-за вони, вокруг зловонных луж летают комары и мухи, бегают крысы. Зимой фекалии замерзают.

«Аварийные бригады вызываем постоянно. Приезжают через 8–10 дней, что-то делают, уезжают — и канализацию прорывает в другом месте. Говорят, что бригада одна на весь город. Людей не хватает, потому что никто не хочет качать нечистоты за 25 тысяч рублей в месяц», — рассказывают местные жители.

Разуверившись в коммунальщиках, люди повесили объявление, в котором призывают соседей несколько раз в день звонить по номерам «Луганскводы» и аварийных служб и писать жалобы на то, что канализационные трубы не чистят и не заменяют.

«Внимание! Жители квартала и дома, канализация забита, колодцы забиты, пользоваться канализацией нельзя. Кто проигнорирует — поверьте, будем срать на улице. Только совместными усилиями и звонками мы заставим коммунальные службы работать», — говорится в объявлении.

Луганчане отмечают, что обращаться в местные пропагандистские СМИ смысла нет, поэтому они решили пожаловаться в «Реальную газету»:

«У нас здесь что-то начинает двигаться только тогда, когда на подконтрольной территории напишут, поэтому надеемся, что прочитают и примут меры», — говорят местные жители.

Обитатели Луганска добавляют, что проблемы с канализацией есть не только в их районе:

«Квартал Комарова тоже залило говном, все это замерзло, машины не могли выехать. У нас три состояния: говно течет, говно высохло и говно замерзло», — говорит луганчанка.