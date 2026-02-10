В ВСУ рассказали, где сейчас идут бои с российской армией в Покровске

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Российские войска пытаются развивать дальнейшее наступление в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Оккупанты используют пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем.



«Боестолкновения продолжаются на отдельных участках северной части города. Накапливаясь в северо-западной части Покровска, враг все активнее направляет свою пехоту в направлении Гришино. В частности, противник предпринимает попытки штурмовать село с восточного, северного и южного направлений, действуя малыми группами и пытаясь просачиваться между позициями Сил обороны Украины», – отметили в корпусе.

Напомним, что российские войска по замерзшему Северскому Донцу проникли в село Закотное на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко