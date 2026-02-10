Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Массированный авиаудар по Славянску: тела мамы и ребенка спасатели доставали из-под завалов разрушенного дома
10 февраля 2026, 20:53

Последствия удара по Славянску. Фото: ГСЧС Последствия удара по Славянску. Фото: ГСЧС

10 февраля российская авиация ударила по разным частям города Славянск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Под завалами разрушенного дома оказались два человека. Во время проведения аварийно-спасательных работ бойцы ГСЧС достали из-под завалов тела ребенка 2014 года рождения и его мамы.

Также в результате атаки ранения получили 16 человек, среди них ребенок.

Повреждены 16 частных и многоквартирных домов, административное здание и 28 автомобилей. Возник пожар на складе. Спасатели локализовали огонь на площади 1000 квадратных метров. Однако из-за угрозы повторных обстрелов были вынуждены приостановить тушение и вернуться в подразделение.

Напомним, что на Славянск оккупанты сбросили семь авиабомб ФАБ-250.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

