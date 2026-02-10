Армия РФ сосредотачивает усилия для продвижения возле Никифоровки и Бондарного на Славянском направлении – ВСУ

На Славянском направлении российская армия сосредотачивает усилия для продвижения вблизи сел Никифоровка и Бондарное. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».
Для этого россияне пытаются использовать сложные погодные условия и дополнительные резервы.
«Силы обороны Украины сдерживают захватчиков. Артиллерия и подразделения БПЛА наносят огневое поражение по скоплениям оккупантов и логистическим путям. Противник несет существенные потери», – заявили в ГВ «Восток».
Напомним, что российские войска по замерзшему Северскому Донцу проникли в село Закотное на Донетчине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко