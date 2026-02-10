Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ сосредотачивает усилия для продвижения возле Никифоровки и Бондарного на Славянском направлении – ВСУ
10 февраля 2026, 22:06

Армия РФ сосредотачивает усилия для продвижения возле Никифоровки и Бондарного на Славянском направлении – ВСУ

Ситуация на Славянском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ Ситуация на Славянском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

На Славянском направлении российская армия сосредотачивает усилия для продвижения вблизи сел Никифоровка и Бондарное. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».

Для этого россияне пытаются использовать сложные погодные условия и дополнительные резервы.

«Силы обороны Украины сдерживают захватчиков. Артиллерия и подразделения БПЛА наносят огневое поражение по скоплениям оккупантов и логистическим путям. Противник несет существенные потери», – заявили в ГВ «Восток».

Напомним, что российские войска по замерзшему Северскому Донцу проникли в село Закотное на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Славянское направление
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Погода Война ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
19:24
В Луганске год течет канализация: фекалии заливают кварталы и дома
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
все новости
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
22:34
Украинские пилоты дронов не дают российским войскам приблизиться к Константиновке – ГПСУ
22:06
Армия РФ сосредотачивает усилия для продвижения возле Никифоровки и Бондарного на Славянском направлении – ВСУ
20:53
Массированный авиаудар по Славянску: тела мамы и ребенка спасатели доставали из-под завалов разрушенного дома
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
19:44
Российские войска дроном атаковали автомобиль в Краматорске
19:29
В ВСУ рассказали, где сейчас идут бои с российской армией в Покровске
19:24
В Луганске год течет канализация: фекалии заливают кварталы и дома
18:00
Российские войска по замерзшему Северскому Донцу проникли в Закотное на Донетчине – ВСУ
17:33
ГУР атаковало российскую ПВО: поражены несколько РЛС и редкий «арктический» ЗРК
16:50
Экс-секретарь суда получила 15 лет тюрьмы за корректировку ударов по ВСУ на Покровском направлении
16:18
Дружковка из-за аварии осталась полностью без воды
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
16:08
Семь авиабомб по Славянску: погибли мать и ребенок, ранены 16 человек
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
15:40
После замедления Telegram в России перестал открываться YouTube
15:35
В Белгороде выведена из строя ТЭЦ «Луч»: уничтожены турбины
14:50
Украинские военные обратились к солдатам РФ, несущим потери под Гуляйполем
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
13:50
Убытки нефтяной отрасли РФ от атак дронов превысили 1 трлн рублей
все новости
ВИДЕО
Оккупант на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов не дают российским войскам приблизиться к Константиновке – ГПСУ
10 февраля, 22:34
Ситуация в районе Закотного. Фото: карта DeepState Российские войска по замерзшему Северскому Донцу проникли в Закотное на Донетчине – ВСУ
10 февраля, 18:00
Удар по редкому «арктическому» ЗРК россиян. Фото: кадр из видео ГУР атаковало российскую ПВО: поражены несколько РЛС и редкий «арктический» ЗРК
10 февраля, 17:33
Кадр из видео сдачи в плен российских солдат Украинские военные обратились к солдатам РФ, несущим потери под Гуляйполем
10 февраля, 14:50
Фото: Нацполиция Убил пятерых: В Ровенской области поножовщина в месте компактного проживания ВПЛ
10 февраля, 11:13
Последствия ударов КАБами по Славянску. РФ ударила КАБами по Славянску
10 февраля, 10:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор