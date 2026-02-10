Армия РФ сосредотачивает усилия для продвижения возле Никифоровки и Бондарного на Славянском направлении – ВСУ

Ситуация на Славянском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

На Славянском направлении российская армия сосредотачивает усилия для продвижения вблизи сел Никифоровка и Бондарное. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Для этого россияне пытаются использовать сложные погодные условия и дополнительные резервы.



«Силы обороны Украины сдерживают захватчиков. Артиллерия и подразделения БПЛА наносят огневое поражение по скоплениям оккупантов и логистическим путям. Противник несет существенные потери», – заявили в ГВ «Восток».

Напомним, что российские войска по замерзшему Северскому Донцу проникли в село Закотное на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко