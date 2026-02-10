Украинские пилоты дронов не дают российским войскам приблизиться к Константиновке – ГПСУ

Войска России провалили многочисленные попытки приблизиться к городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
По словам пограничников, подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс» срывает каждый штурм оккупантов.
«Бойцы-операторы БПЛА ликвидируют вражеский личный состав, «режут» логистику и уничтожают артиллерию противника», – рассказали в ГПСУ.
Напомним, что армия РФ сосредотачивает усилия для продвижения возле сел Никифоровка и Бондарное на Славянском направлении.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко