«Шахед» ночью ударил по дому в Богодухове: погибли папа и маленькие дети, их беременная мама ранена

Последствия удара по Богодухову. Фото: ГСЧС

10 февраля около 23:30 российские войска беспилотником ударили по частному дому в городе Богодухов. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.



Для атаки оккупанты использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед». В доме проживала семья из пяти человек.



В результате попадания дом был полностью разрушен и загорелся, а семья оказалась под завалами. Погибли три ребенка – годовалая девочка и два мальчика в возрасте один год и три месяца, а также их 34-летний папа. Удалось спасти маму детей. Женщина получила взрывное ранение, черепно-мозговую травму, акубаротравму и термические ожоги. Она находится на 35-й неделе беременности. Также пострадала пожилая жительница соседнего дома.



В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области рассказали, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.



Пострадавшим женщинам 34 и 73 года.



По данным ГСЧС в Харьковской области, на месте удара возник пожар на общей площади 60 квадратных метров.

Напомним, что 10 февраля в городе Славянск на Донетчине после массированного российского авиаудара тела мамы и ребенка спасатели доставали из-под завалов разрушенного дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко