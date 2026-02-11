Армия РФ за сутки убила трех человек и ранила 18 в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за прошедшие сутки, 10 февраля, погибли трое человек, 18 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 10 февраля россияне убили 3 жителей Донетчины: в Славянске», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 18 человек в области за сутки получили ранения.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 4017 человек, получили ранения — 8890. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 10 февраля в 10:18 российские войска FPV-дроном на оптоволокне атаковали город Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

