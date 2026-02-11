Массированная атака на Славянск: количество жертв возросло, ночью умер мужчина

Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА

Количество погибших в результате российского авиаудара по городу Славянск на Донетчине возросло до трех человек. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



От полученных ранений умер мужчина 1986 года рождения.



Сейчас семь человек находятся в больницах Славянска и Краматорска. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, их планируют отправить в Днепр.

Напомним, что 10 февраля российская авиация массированно атаковала Славянск. Ранее было известно о двух погибших и 16 раненых. Среди жертв – мама и ребенок, среди пострадавших – семилетняя девочка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко