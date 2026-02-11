РФ модернизирует КАБы: новые УМПБ-5 бьют на 200 км

КАБ УМПБ-5, созданные на базе авиабомбы ФАБ-500.

Российские корректируемые авиабомбы (КАБы) по-прежнему остаются одной из самых серьёзных угроз из-за своей массовости и разрушительной мощности. Оккупационные войска не только активно применяют такие боеприпасы, но и продолжают их модернизацию.



Об этом сообщил эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов, комментируя новые образцы российских авиационных средств поражения.



По его словам, на опубликованном фото запечатлены новые версии КАБ УМПБ-5, созданные на базе авиабомбы ФАБ-500. Существуют две модификации — с реактивным двигателем и без него.

Вариант с двигателем способен поражать цели на дистанции до 200 километров, тогда как версия без силовой установки имеет дальность полёта около 150 километров. Это позволяет российской авиации наносить удары, находясь за пределами действия украинской ПВО.



При этом эксперт подчёркивает, что принципиально новых технологических решений в этих боеприпасах нет. Основной интерес вызывает новая система защиты от средств РЭБ, которую российская сторона активно продвигает.

Ранее сообщалось, что планирующий боеприпас УМПБ-5Р, который достиг Полтавы, был оснащён реактивным двигателем китайского производства.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»