Утром в Славянске гремели взрывы
11 февраля 2026, 11:59

Утром в среду, 11 февраля, в прифронтовом городе Славянск Донецкой области гремели взрывы. Об этом передают местные паблики.  

Над городом виднеются клубы дыма. Кроме того, сообщается, что над городом был зафиксирован разведывательный дрон.

Местная администрация пока не прокомментировала атаку. 

Ранее мы писали, что количество погибших в результате российского авиаудара по городу Славянск на Донетчине возросло до трех человек. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

