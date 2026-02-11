Атака дронов на Волгоградский НПЗ: поражены резервуары с ГСМ

Аналитический канал Dnipro OSINT (Гарбуз) сообщил об атаке на нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде. В последние часы десятки БПЛА поразили объект, предварительно повреждены резервуары с горюче-смазочными материалами (координаты: 48.490911, 44.624078).



На заводе включили так называемую «продувку», факельные линии работают на полную мощность, что указывает на критическую ситуацию.



Аналитики проводят промежуточный geoint-анализ, ожидая спутниковые снимки для детальной оценки последствий ударов.



Напомним, в ночь на 11 февраля прогремело большое количество взрывов в городе Волгоград РФ. В результате атаки возник пожар на заводе.