Атака дронов на Волгоградский НПЗ: поражены резервуары с ГСМ

11 февраля 2026, 12:23

Аналитический канал Dnipro OSINT (Гарбуз) сообщил об атаке на нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде. В последние часы десятки БПЛА поразили объект, предварительно повреждены резервуары с горюче-смазочными материалами (координаты: 48.490911, 44.624078).

На заводе включили так называемую «продувку», факельные линии работают на полную мощность, что указывает на критическую ситуацию.

Аналитики проводят промежуточный geoint-анализ, ожидая спутниковые снимки для детальной оценки последствий ударов.

Напомним, в ночь на 11 февраля прогремело большое количество взрывов в городе Волгоград РФ. В результате атаки возник пожар на заводе.

Места
Волгоград
Прочее
удар по НПЗ резервуары с ГСМ ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
