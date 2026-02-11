Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Агент РФ Головин шпионил для оккупантов на Покровском направлении
11 февраля 2026, 12:53

Агент РФ Головин шпионил для оккупантов на Покровском направлении

Задержанный по делу о шпионаже в пользу РФ. Задержанный по делу о шпионаже в пользу РФ.

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла агента РФ, который скрывался на Киевщине после шпионажа на Покровском направлении, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Telegram-канала «Оперативный ВСУ», агентом оказался 32-летний шахтер Алексей Головин из оккупированной Новогродовки. Он был завербован россиянами через соцсеть «Одноклассники».

По версии следствия, через «связную» военной разведки РФ он отслеживал позиции Сил обороны, чтобы оккупанты могли корректировать обстрелы и планировать наступление.

«Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами», — сообщили в СБУ.

После захвата Новогродовки Головин переехал на Киевщину, где планировал оставаться незамеченным и продолжать шпионскую деятельность. 

По заявлению Донецкой областной прокуратуры, ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Киевская область Новогродовка
Прочее
Покровское направление шпионаж в пользу РФ соцсеть «Одноклассники» позиции Сил обороны Украины
Организации
СБУ прокуратура донецкой области

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
22:46
Лишили домов и выдали за гуманитарную миссию: беженцев Донбасса завезли в Мелитополь
16:55
На оккупированных территориях Украины впервые будут «выбирать» депутатов в Госдуму РФ
16:45
Оккупационные власти Луганщины судят бойца ВСУ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
все новости
14:25
В полиции рассказали, где сейчас активно эвакуируют детей в Донецкой области
14:24
«Белый ангел» эвакуировал семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки
13:42
В DeepState заявили об оккупации Бондарного на Донетчине: в ВСУ ответили
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
13:22
Российская авиация сбросила авиабомбы на центр Славянска: есть попадание в дом, возник пожар
12:53
Агент РФ Головин шпионил для оккупантов на Покровском направлении
12:42
Дружковка из-за обстрела осталась полностью без света
12:23
Атака дронов на Волгоградский НПЗ: поражены резервуары с ГСМ
11:59
Утром в Славянске гремели взрывы
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
11:16
Беспилотники ночью массированно атаковали один из ключевых НПЗ «Лукойла» в России: возник пожар
11:00
Украинские инженеры разработали лазерное оружие Sunray для уничтожения дронов
10:59
Оккупанты за сутки атаковали Донецкую область: в ОВА показали последствия
10:20
Россия превратила FPV-дроны в оружие террора гражданских — ISW
09:55
Армия РФ повредила объекты газовой инфраструктуры в Дружковке: город остался полностью без газа
09:40
Россия дважды ударила по Краматорску
09:39
РФ модернизирует КАБы: новые УМПБ-5 бьют на 200 км
09:10
Массированная атака на Славянск: количество жертв возросло, ночью умер мужчина
08:49
«Шахед» ночью ударил по дому в Богодухове: погибли папа и маленькие дети, их беременная мама ранена
08:43
Армия РФ за сутки убила трех человек и ранила 18 в Донецкой области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
22:34
Украинские пилоты дронов не дают российским войскам приблизиться к Константиновке – ГПСУ
22:06
Армия РФ сосредотачивает усилия для продвижения возле Никифоровки и Бондарного на Славянском направлении – ВСУ
20:53
Массированный авиаудар по Славянску: тела мамы и ребенка спасатели доставали из-под завалов разрушенного дома
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
19:44
Российские войска дроном атаковали автомобиль в Краматорске
19:29
В ВСУ рассказали, где сейчас идут бои с российской армией в Покровске
18:00
Российские войска по замерзшему Северскому Донцу проникли в Закотное на Донетчине – ВСУ
17:33
ГУР атаковало российскую ПВО: поражены несколько РЛС и редкий «арктический» ЗРК
16:50
Экс-секретарь суда получила 15 лет тюрьмы за корректировку ударов по ВСУ на Покровском направлении
все новости
ВИДЕО
Разрушенные россиянами дома в Алексеево-Дружковке. «Белый ангел» эвакуировал семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки
11 февраля, 14:24
Продвижение россиян в районе Бондарного и Никифоровки. Фото: карта DeepState В DeepState заявили об оккупации Бондарного на Донетчине: в ВСУ ответили
11 февраля, 13:42
Последствия удара по центру Славянска. Фото: Славянская ГВА Российская авиация сбросила авиабомбы на центр Славянска: есть попадание в дом, возник пожар
11 февраля, 13:22
Последствия атаки на НПЗ в Волгограде. Фото: соцсети Беспилотники ночью массированно атаковали один из ключевых НПЗ «Лукойла» в России: возник пожар
11 февраля, 11:16
Последствия удара по Богодухову. Фото: ГСЧС «Шахед» ночью ударил по дому в Богодухове: погибли папа и маленькие дети, их беременная мама ранена
11 февраля, 08:49
Оккупант на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов не дают российским войскам приблизиться к Константиновке – ГПСУ
10 февраля, 22:34

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор