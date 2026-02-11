Агент РФ Головин шпионил для оккупантов на Покровском направлении

Задержанный по делу о шпионаже в пользу РФ.

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла агента РФ, который скрывался на Киевщине после шпионажа на Покровском направлении, сообщает пресс-служба ведомства.



По данным Telegram-канала «Оперативный ВСУ», агентом оказался 32-летний шахтер Алексей Головин из оккупированной Новогродовки. Он был завербован россиянами через соцсеть «Одноклассники».



По версии следствия, через «связную» военной разведки РФ он отслеживал позиции Сил обороны, чтобы оккупанты могли корректировать обстрелы и планировать наступление.



«Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами», — сообщили в СБУ.



После захвата Новогродовки Головин переехал на Киевщину, где планировал оставаться незамеченным и продолжать шпионскую деятельность.



По заявлению Донецкой областной прокуратуры, ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»