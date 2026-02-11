Российская авиация сбросила авиабомбы на центр Славянска: есть попадание в дом, возник пожар

Последствия удара по центру Славянска. Фото: Славянская ГВА

11 февраля спасатели тушили пожар после удара по городу Славянск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, пожар потушили на площади 35 квадратных метров.



«Попадание было в частный дом. На данный момент информация насчет погибших и раненых не поступала», – отметил спикер ГСЧС Донетчины.



Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что в 10:00 российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на центр города.



Удар пришелся по частному сектору.

Напомним, что 11 февраля полностью без света из-за обстрела остался город Дружковка на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко