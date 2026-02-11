В DeepState заявили об оккупации Бондарного на Донетчине: в ВСУ ответили

Продвижение россиян в районе Бондарного и Никифоровки. Фото: карта DeepState

Войска России оккупировали село Бондарное Донецкой области. Об этом заявили аналитики DeepState.



Также россияне продвинулись в селе Никифоровка на Донетчине.



В то же время украинская армия зачистила села Приморское и Лукьяновское в Запорожской области.



Позже в пресс-службе группировки войск «Восток» заявили, что Бондарное и Никифоровка находятся под контролем ВСУ, а обнародованные сообщения о захвате первого не соответствуют действительности.



«Подразделения группировки войск «Восток» держат рубежи в районе Никифоровки и Бондарного. Оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляет захватчикам никакого шанса», – утверждают в ГВ «Восток».

Напомним, что армия РФ сосредотачивает усилия для продвижения возле Никифоровки и Бондарного на Славянском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко