«Белый ангел» эвакуировал семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки

Разрушенные россиянами дома в Алексеево-Дружковке.

Час уговоров и километры пешком: из прифронтовой Алексеево-Дружковки «Белый ангел» эвакуировал семью с ребенком, сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.



Под гул вражеских дронов полицейские вместе с волонтером безопасно вывезли родителей с несовершеннолетней дочкой. Сейчас семья находится в более безопасном регионе страны.



Ситуация в поселке остается крайне напряженной: российские войска постоянно наносят удары по населенному пункту, а в небе непрерывно летают различные типы беспилотников, атакующих гражданскую инфраструктуру.



Из-за угрозы обстрелов эвакуационный транспорт пришлось оставить в безопасном месте. К домам людей «Белые ангелы» добирались пешком. По одному адресу заявителей не оказалось, а по другому полицейские нашли семью с ребенком.



Более часа полицейские и волонтер убеждали взрослых согласиться на эвакуацию. Чтобы безопасно добраться до эвакуационного авто, их подробно проинструктировали, как действовать при появлении вражеских дронов.







«Если увидите дрон – сразу максимально далеко бегите от нас. В первую очередь он будет атаковать нас, а мы уже будем его уничтожать», – пояснил полицейский подразделения «Белый ангел» Константин Туницкий.



Несмотря на постоянную угрозу с воздуха, эвакуация прошла успешно. Далее волонтеры помогли эвакуированным добраться до Кривого Рога.

Напомним, российская авиабомба разрушила жилой дом в поселке Алексеево-Дружковка. В результате удара погибли отец и сын, еще трое членов семьи получили ранения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»