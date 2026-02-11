В полиции рассказали, где сейчас активно эвакуируют детей в Донецкой области

Эвакуация детей из Николаевки. Фото: полиция

Сейчас основное внимание уделяется эвакуации из городов Дружковка и Николаевка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, полиция там активно работает над эвакуацией детей, а сам процесс осложняет дроновая составляющая.



«Погодные условия на эвакуацию не влияют», – отметил Дяченко.

Напомним, что 11 февраля из-за российского обстрела полностью без света осталась Дружковка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко