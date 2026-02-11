Оккупанты дронами нанесли удар по Краматорску

В Краматорском городском совете сообщили информацию об ударах армии РФ по территории города. Информации о жертвах и пострадавших нет.



«В 02:29 ударный БПЛА «Молния-2» попал в дорожное покрытие в одном из микрорайонов города. Повреждена многоэтажка и дорожная инфраструктура», — говорится в сообщении.



Кроме того, в 05:00 БПЛА «Молния-2» попал по территории объекта критической инфраструктуры.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в среду, 11 февраля, дважды обстреляли Краматорскую громаду Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях