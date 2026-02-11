Донецкоблгаз призвал жителей Дружковки перекрыть газ из-за повреждений сетей

Компания «Донецкоблгаз» обратилась к жителям Дружковки с экстренным предупреждением перекрыть газовые краны перед всеми газовыми приборами. Обращение связано с повреждениями газовой инфраструктуры, которые продолжают фиксироваться в результате боевых действий.



Сообщается, что в течение недели — с 2 по 8 февраля 2026 года — газовые сети Донецкой области снова подвергались обстрелам. За этот период специалисты зафиксировали 46 повреждений газовой инфраструктуры в разных громадах региона.



Вследствие разрушений часть абонентов была временно отключена от газоснабжения. Аварийные бригады работали в условиях повышенной опасности, ликвидируя последствия повреждений и выполняя восстановительные работы.



В АО «Донецкоблгаз» подчеркивают, что перекрытие газовых кранов является необходимой мерой безопасности для предотвращения утечек газа и возможных аварий в случае новых обстрелов.

Напомним, Дружковка из-за обстрела осталась полностью без света.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»