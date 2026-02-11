Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Донецкоблгаз призвал жителей Дружковки перекрыть газ из-за повреждений сетей
11 февраля 2026, 16:12

Компания «Донецкоблгаз» обратилась к жителям Дружковки с экстренным предупреждением перекрыть газовые краны перед всеми газовыми приборами. Обращение связано с повреждениями газовой инфраструктуры, которые продолжают фиксироваться в результате боевых действий.

Сообщается, что в течение недели — с 2 по 8 февраля 2026 года — газовые сети Донецкой области снова подвергались обстрелам. За этот период специалисты зафиксировали 46 повреждений газовой инфраструктуры в разных громадах региона.

Вследствие разрушений часть абонентов была временно отключена от газоснабжения. Аварийные бригады работали в условиях повышенной опасности, ликвидируя последствия повреждений и выполняя восстановительные работы.

В АО «Донецкоблгаз» подчеркивают, что перекрытие газовых кранов является необходимой мерой безопасности для предотвращения утечек газа и возможных аварий в случае новых обстрелов.

Напомним, Дружковка из-за обстрела осталась полностью без света.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Дружковка Донецкая область
Организации
Донецкоблгаз
Прочее
авария на газовых сетях
Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
