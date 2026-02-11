Ремонт рынка в Краматорске. Почему со здания сняли герб Украины

Ремонт крыши на краматорском рынке. Фото: «Новости Донбасса»

В городе Краматорск Донецкой области начали восстановление крыши местного рынка, который недавно попал под обстрел. Об этом сообщили «Новости Донбасса».



Работы привлекли внимание после того, как в социальных сетях появились кадры демонтажа украинского герба с фасада здания, что спровоцировало волну слухов.



Как стало известно «Новостям Донбасса» от собственных источников, снятие конструкции напрямую связано с техническим состоянием кровли. Кроме крыши, в результате обстрела поврежден фасад здания, а также было выбито стекло. Проведение ремонтных работ на такой высоте и на поврежденных участках требовало временного демонтажа декоративных элементов.

Напомним, что ночью 6 февраля российский беспилотник ударил по рынку в Краматорске, в результате чего возник масштабный пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко